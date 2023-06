Seconda laurea per il giornalista Piero Ladisa

BARI - Il nostro collaboratore Piero Ladisa ha conseguito, con la votazione di 110/110 e lode, la laurea in “Agiografia”, discutendo la tesi “Nicola di Myra: culto euromediterraneo tra storia e agiografia” con la Chiar.ma prof. Ada Campione e la correlatrice prof. Rosanna Bianco, dopo aver conseguito quella Magistrale in “Scienze storiche”.Ladisa ha ricoperto il ruolo di segretario dell’associazione culturale “Laboratorio Don Bosco, (oggi: Educazione-Cultura Pastorale”), con sede nell’Istituto Salesiano Redentore, curando il ruolo di addetto-stampa. Ha svolto attività di segretario amministrativo, per i rapporti con fornitori e clienti, presso l’Azienda DL Antincendio di Bari.Collabora con Motorionline con articoli e note sui Gran Premi storici di Formula 1. Al neo (bi) laureato rallegramenti e congratulazioni vivissime dal Giornale di Puglia.