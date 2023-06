LECCE - L’arcivescovo Michele Seccia, domani 11 giugno, Solennità del Corpus Domini, alle 19, presso la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Fulgenzio in Lecce, presiederà la celebrazione eucaristica, al termine della quale, uscendo dal santuario francescano, si snoderà la processione che percorrerà alcune tra le principali vie della città: Via Monte San Michele, Piazza Mazzini, Via Trinchese, Piazza Sant’Oronzo, Corso Vittorio Emanuele, infine Piazza Duomo, dove l’arcivescovo dalla loggia barocca del palazzo dell’antico seminario impartirà la solenne benedizione eucaristica, a conclusione dell’evento.L'arcivescovo invita tutti a pregare per la salute di Papa Francesco e per la pace in Ucraina e ad onorare il passaggio della processione eucaristica per le vie del centro di Lecce addobbando balconi e finestre con fiori e ceri in segno di devozione e di accoglienza nelle famiglie di Gesù Eucaristia.