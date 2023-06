via Ssc Bari fb





Il Cagliari dovrà vincere. Nel Bari esterni Maiello e Benedetti. Regista Morachioli. In attacco Esposito e Cheddira. Nei sardi sulle fasce Makoumbou e Rog. Trequartista Mancosu. In avanti Lapadula e Luvumbo. Arbitrerà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia in provincia di Latina. I biancorossi si sono classificati al terzo posto, i sardi hanno concluso quinti. Le due squadre si sono già affrontate a Cagliari il 17 Settembre 2022 nella sesta giornata di Serie B. Vinse il Bari 1-0 con un gol di Cheddira al 32’ del secondo tempo.

- Nella finale di andata dei Play Off di Serie B il Bari sfiderà domani alle 20,30 il Cagliari alla “Domus Unipol Arena”. Ai biancorossi basterà un pareggio per poi cercare di raggiungere la promozione in Serie A nella finale di ritorno Domenica 11 Giugno alle 20,30 al “San Nicola” per la migliore classifica rispetto ai sardi al termine della fase regolare del campionato.