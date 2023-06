via Happy Casa Basket fb





Bayehe ha avuto in questa stagione prima dell’eliminazione dei brindisini nei quarti di finale dei Play Off contro la Virtus Bologna, una media importante di 10,3 punti e di 6,6 rimbalzi a partita. Prima di arrivare all’ Happy Casa il camerunense ha giocato nel Roseto in A/2 e nel Cantù in A/1. Il suo apporto sicuramente sarà fondamentale per la squadra pugliese nella prossima stagione.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi Jordan Bayehe 23 anni sarà confermato. Il cestista camerunense rinnoverà il contratto fino al 30 Giugno 2024. Il contratto attuale scadrà il 30 Giugno 2023. Il giocatore ha contribuito in modo determinante per la squadra pugliese prima per raggiungere la salvezza e dopo per la qualificazione ai Play Off Scudetto.