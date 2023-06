Dopo il grande successo della scorsa edizione torna anche quest’anno “SG SOCCER SUMMER CAMP”, il primo campus estivo internazionale calcistico che si terrà dal 2 al 14 Luglio presso lo stadio Curotti di Domodossola. Il camp è organizzato da SG SOCCER, al secolo Ivan Squillaci, noto Maestro di Tecnica Calcistica Professionista e Mental Coach Sportivo nonché creator sportivo da milioni di click, seguito da oltre 3 milioni di persone sui rispettivi canali social.

Un campus unico e rivoluzionario nel panorama internazionale calcistico che attraverso la speciale metodologia Sg soccer permette di migliorare giorno dopo giorno e lavorare sia sull’aspetto fisico, sia su quello mentale e personale, usufruendo di metodi innovativi e garantendo la massima esperienza al giocatore, il tutto sempre divertendosi. Il campus ha registrato negli anni adesioni di giovani atleti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, da Dubai a Hong Kong con presenze di atleti provenienti anche dall’ America, Svizzera, Belgio, Inghilterra e Canada.

“In campo, come nella vita per raggiungere gli obiettivi non sono fondamentali soltanto le abilità, ma anche il mindset – dichiara Sg Soccer - Dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni, perché la nostra mente influenza i nostri pensieri, i nostri pensieri influenzano le nostre azioni, le nostre azioni influenzano le nostre abitudini e le nostre abitudini influenzano la nostra vita.

Ecco perché l’obiettivo della Sg Soccer Accademy è quello di formare atleti che siano realizzati e sicuri di sé stessi e delle loro capacità, non soltanto nel mondo calcistico, ma in qualsiasi ambito della sfera personale e sociale. Il Focus principale è pertanto sempre la crescita individuale, cercando di migliorare ogni singolo giorno per portare più valore alla nostra vita e a quella altrui. Da qui il mio motto – prosegue Ivan Squillaci - non cercare di essere una persona di successo, ma cerca di essere una persona di valore. Ecco perché nei miei video da creator cerco di trasmettere informazioni e valori che possano aiutare a migliorare il giocatore sotto vari aspetti, sia sul campo che nella sfera personale. Insegniamo ai nostri giocatori semplicità e concretezza, ma allo stesso tempo permettiamo loro di padroneggiare e interiorizzare con abilità varie skills, utilizzate dai più grandi campioni, in modo tale da aver sempre più bagaglio tecnico al quale poter attingere nella giusta circostanza per distinguersi”

SG Soccer ha da sempre dato grande rilievo alla solidarietà ed all’inclusione attiva, ed è per questo che per l’edizione estiva dell’Sg soccer camp di quest’anno fondamentale sarà il sostegno e la collaborazione con INSUPERABILI, onlus di cui è testimonial Giorgio Chiellini, nonché scuola di calcio dedicata ai ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo-emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale, che utilizza l’attività calcistica come strumento di socializzazione e integrazione. Uno speciale progetto d’inclusione che troverà anche nel camp estivo di Sg sogger un’accoglienza strepitosa.

Le sorprese non finiscono qui … SG SOCCER SUMMER CAMP ospiterà personaggi famosi e Influencer del mondo sportivo, che interagiranno con i ragazzi regalando loro un’esperienza irripetibile, vivendo con loro momenti magici di sport ed emozioni allo stato puro. Nelle scorse edizioni hanno già partecipato Gli Autogol , Il boss del freestyle, i PirlasV , Sergej, Skillscrew, Fedfreestyle e molti altri.

Rispetto, umiltà, sacrificio, costanza e autostima sono solo alcuni dei valori fondamentali che guidano da sempre la Sg Soccer Accademy. Importante è sempre raggiungere l’obbiettivo prefissato, superando i propri limiti, imparando a reagire in modo positivo sia sul campo che nella vita.

Attraverso la metodologia di allenamento della Sg Soccer accademy è possibile adattare qualsiasi esercizio in base all’età, capacità e abilità di ogni singolo giocatore. Attraverso gli esercizi e i miglioramenti dei ragazzi della nostra Academy che vengono pubblicati sui social, le persone hanno l’opportunità di immedesimarsi negli atleti e capire che mediante un programma studiato, strutturato e personalizzato per ogni singolo giocatore, si possono effettivamente raggiungere dei miglioramenti incredibili, senza necessariamente essere dei predestinati. Il metodo della Sg soccer Accademy è utilizzato anche da tantissimi professionisti del mondo calcistico e calciatori, un riconoscimento nella tecnica del metodo che è un esempio di come bisogna continuare ad impegnarsi per migliorare giorno dopo giorno, sia sui punti di forza che di debolezza.