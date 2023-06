VICO DEL GARGANO (Fg) – Dal 15 giugno al 30 settembre: più di tre mesi di eventi, con musica, cinema, teatro, sapori, sport e cultura. É ufficiale il cartellone dell’Estate Vichese 2023. “Sarà un’estate estesa”, dichiara il sindaco Raffaele Sciscio, “perché capace di abbracciare non solo un lungo arco temporale ma anche un ampio territorio che include la nostra località balneare di San Menaio, il centro storico di Vico e perfino la Foresta Umbra”. Tanti gli appuntamenti a San Menaio, dove si terranno la prima edizione del Torneo di Beach Volley, la Festa del Turista, il Mercato della Terra e l’atteso ritorno di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, oltre a tanti altri appuntamenti. “Al centro di tutto, naturalmente, c’è Vico del Gargano, non solo per strada, nelle piazze, in ogni luogo di arte e di storia, ma anche nelle strutture che in questi anni abbiamo riammodernato e rimesso a nuovo: l'Anfiteatro Hintermann, l'Auditorium Lanzetta”.





GLI EVENTI DI GIUGNO. In Foresta Umbra, il 17-18-24 e 25 giugno, saranno protagonisti i talenti del Conservatorio Umberto Giordano (sede di Rodi Garganico) con quattro appuntamenti degli ensemble di clarinetti, archi, sassofoni e di un quartetto di flauti. Sabato 24 giugno, nel cuore del centro storico vichese, dalle ore 21 tornerà “La notte romantica”, un evento che si svolgerà in contemporanea nei Borghi più belli d’Italia con musica, degustazioni, allestimenti. Il 25 giugno, per la Festa della Madonna del Rifugio, il concerto di Sergio Caputo.





MARCO CARTA IN CONCERTO. Luglio comincerà all’insegna del “percorso degli innamorati”, per celebrare una “Serata nel borgo degli innamorati” devoto al patrono San Valentino: appuntamento domenica 2 luglio. IL 15 luglio, a San Menaio, “Arte live tra mare e cielo”, con una serie di performance artistiche sulla spiaggia. Il 19 luglio, a cura della Confraternita dei Carmelitani, alle 21.30 si terrà il concerto di Marco Carta sul palco che sarà allestito in zona Croci.









I GRANDI EVENTI. C’è ancora riserbo sugli ospiti d’eccezione che animeranno, il 22 e 23 luglio, l’edizione 2023 del “Premio giornalistico Vincenzo Afferrante”. In collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, all’Anfiteatro Hintermann saranno protagonisti Paolo Conticini (29 luglio), Marco Bocci (1 agosto), Emanuela Aureli (8 agosto), Gemelli di Guidonia (18 agosto) e Alessandro Preziosi (31 agosto). Venerdì 1 settembre, nel piazzale della Stazione di San Menaio, lo spettacolo di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.





IL CALENDARIO COMPLETO. Prima, durante e dopo i principali eventi appena accennati, tanti altri eventi con la tradizione, i sapori, il cinema, l’arte e l’antiquariato. “Il programma è ampio, plurale, articolato. I ‘piccoli’ eventi promettono di essere più grandi dei "grandi", perché valorizzano i nostri talenti, danno un palcoscenico ai giovani, premiano la loro bravura e quella di chi ogni giorno istruisce e alleva il loro impegno. Un ringraziamento per aver contribuito all'organizzazione di questo stupendo cartellone estivo va a tutta l’Amministrazione comunale, alla Pro Loco Vico del Gargano e alla Pro Loco San Menaio e Calenella, a Parrocchie e Confraternite, a tutte le associazioni, e sono tante, protagoniste dirette di uno o più eventi in programma.