TORINO - Dopo il concerto-anteprima degli INTERPOL nella Sala Fucine delle OGR Torino si aprono finalmente i cancelli del giardino storico della Palazzina di Caccia di Stupinigi - patrimonio mondiale Unesco - e Fondazione Reverse, con la produzione di Fabio e Alessio Boasi, inaugura la quinta edizione di Sonic Park Stupinigi, promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino.

Un programma ricchissimi che ospiterà a partire dal 4 luglio grandi nomi del panorama italiano e super star internazionali per concerti unici, con posti a sedere o in piedi, sempre organizzato con attenzione alla sostenibilità attraverso l’eliminazione delle plastiche monouso a favore di bicchieri riutilizzabili che danno diritto ad acqua gratuita e illimitata, l’utilizzo di materiali compostabili e la distribuzione gratuita di posaceneri portatili.

L’area concerti, situata all’interno del giardino storico sarà allestita anche in questa edizione tra esemplari di querce e carpini dove si aprirà un vero e proprio villaggio di servizi food and beverage. Lo spettacolare palco di 300 mq che si affaccia sulla Palazzina di Caccia crea un immaginario unico capace di ammaliare, un’edizione dopo l’altra, tutti i big della musica che sempre più scelgono Sonic Park per una delle tappe dei loro tour nel nostro paese.

Il programma, che si sviluppa lungo nove giorni per sette concerti esplosivi, si apre nella prima settimana con il primo grande nome internazionale del cartellone il 4 luglio con il concerto dei SIMPLY RED del “rosso” Mick Hucknall per festeggiare l’uscita del nuovo album della band, ‘Time’, prevista il prossimo 26 maggio. Anche il 7 luglio Sonic Park Stupinigi regala agli appassionati un grande ritorno al live con il concerto di BIAGIO ANTONACCI, da oltre trent’anni uno dei cantautori più amati, forte di un pubblico trasversale che abbraccia diverse generazioni di estimatori. Dopo l’opening della torinesissima GINEVRA l’8 luglio, per una serata tutta al femminile, arriva sul palco di Sonic Park Stupinigi MADAME: la giovane cantautrice, dopo la seconda partecipazione al Festival di Sanremo, sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e critica con il nuovo album L'amore. Una serata davvero da non perdere è quella del 9 luglio: sul palco, insieme, GUÈ e EMIS KILLA per un doppio concerto con due fra i più importanti rapper della scena hip hop nazionale.





MARTEDÌ 4 LUGLIO 2023 ORE 21.30

apertura porte ore 18

SIMPLY RED

platea numerata da 51 a 95 euro + diritti di prevendita:





Dopo un 2022 stellare che ha visto la band esibirsi in 73 spettacoli davanti a oltre 600.000 persone in tutta Europa, i Simply Red concluderanno la tournée italiana di cinque date proprio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per Sonic Park dove inaugureranno la quinta edizione del festival.

Il concerto sarà anche la prima occasione per i fan per brani dal nuovo album «Time», uscito lo scorso 26 maggio.

A quattro anni di distanza da Blue Eyed Soul, i Simply Red sono tornati un nuovo album di studio, uptempo e ricco di vibrazioni positive, spesso anche legate all’Italia – dove per esempio Hucknall ha incontrato la moglie.

Soul, funk, R&B e blues sono gli elementi costitutivi della musica dei Simply Red che con una carriera di 12 album in studio, di cui cinque numeri uno, due premi ASCAP Most Performed Song (1987 e 1988) per Holding Back The Years, due Brit Awards consecutivi (1992 e 1993) come Best British Group, un Brit per Best British (1993), il MOBO nel 1997 per Outstanding Achievement, due Ivor Novellos (1992 Songwriter of the Year; 2002 Outstanding Song Collection) e circa 60 milioni di album venduti, sono pronti a regalare a Sonic Park un concerto inaugurale indimenticabile.

“La musica è un meraviglioso mezzo di comunicazione. Ogni persona può dare un’interpretazione di un brano a seconda di ciò che significa per lei. Essere in grado di creare qualcosa che poi viene condiviso con milioni di persone in tutto il mondo, che gioia. Come può esserci qualcosa di più gratificante e appagante di questo?”.

------------

VENERDÌ 7 LUGLIO 2023 ORE 21

apertura porte ore 18

BIAGIO ANTONACCI

Palco Centrale Tour

platea numerata da 42 a 70 euro + diritti di prevendita

Il concerto a Sonic Park Stupinigi, dopo l’apparizione sanremese con Tananai e Don Joe, sarà l’occasione di rivedere Biagio Antonacci sul palco dopo più di tre anni di silenzio, il periodo più lungo che abbia mai passato senza suonare dal vivo. E soprattutto in un grande tour estivo dopo quattordici anni dall’ultimo! Il cinquantanovenne cantante milanese sarà protagonista di un grande concerto all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano, come “Convivendo”, “Non so più a chi credere”, “Non è mai stato subito”, “Vivimi”, “Sognami”, “Iris”, un’occasione unica per ascoltare e cantare i brani che hanno segnato la carriera di uno degli artisti più amati del panorama nazionale.

Insieme a Biagio Antonacci, sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, Programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni).





------------

SABATO 8 LUGLIO 2023 ORE 21

apertura porte ore 18

MADAME

Live 2023

opening

GINEVRA

platea numerata da 34 a 50 euro + diritti di prevendita

Giovane, talentuosa, qualche volta divisiva. Madame, cantautrice vicentina che con la sua Sciccherie a soli sedici anni nel 2019 ha raggiunto di colpo la popolarità, è appena stata protagonista al Festival di Sanremo per la seconda volta dopo aver collezionato 33 certificazioni tra platino e oro e annuncia i concerti dell’estate 2023. Ma soprattutto ha appena pubblicato il nuovo L'amore, un vero e proprio concept album proprio sul più personale e universale dei sentimenti.

Francesca Celearo, questo il nome di Madame all’anagrafe, si racconterà in musica nella sua dimensione più libera, con il suo stile unico che trasforma le parole in un flusso musicale, da sempre in lotta con sé stessa, tra la sua ansia e la voglia di accettarsi per quello che si è.

Interessante opening del concerto sarà quello di Ginevra, cantante nata a Torino, arrivata alle semifinali di Sanremo Giovani con il brano Vortice, che è stato il suo trampolino di lancio e che fa parte del gruppo di artisti sostenuti da Fondazione Reverse.





DOMENICA 9 LUGLIO 2023 ORE 21

apertura porte ore 18

GUÈ + EMIS KILLA

Live 2023

posto unico 38 euro | PIT 60 euro + diritti di prevendita

Una serata davvero da non perdere. Sul palco nel Parco della Palazzina di Caccia, insieme, Guè e Emis Killa per un doppio concerto con due fra i più importanti rapper della scena hip hop nazionale.

Un happening unico per l’hype condiviso e per nulla effimero di due artisti che, forti di milioni di fan e di straordinari successi discografici, portano avanti progetti ambiziosi e originali nel segno di una vera e propria scuola milanese del genere. Tante, nel corso del tempo, le collaborazioni fra i due che spesso hanno incrociato microfoni e rime, a partire da quella “Ognuno per sé” in “L’Erba Cattiva”, uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano e che ha consacrato la carriera di Emis e di cui proprio quest’anno si celebra il 10° anniversario.

Partirà proprio da Sonic Park Stupinigi il tour estivo di Guè, uno dei rapper più importanti della scena hip hop nazionale, il primo artista italiano a firmare un contratto con la mitica etichetta statunitense Def Jam Records e un punto di riferimento assoluto con le sue rime e una produzione instancabile piena di grandi hit, con 9 album pubblicati in 12 anni da solista.

Con Madreperla, l’ultimo lavoro uscito a gennaio 2023, è arrivato il disco di platino numero 21 di una carriera carica di successi.

Emis Killa ha annunciato ai propri fan che il 2023 sarà un anno di musica nuova con un nuovo album in arrivo, dopo il singolo “Lucifero” della scorsa estate e del mixtape certificato disco d’oro “Keta Music vol.3”, terzo capitolo della saga cult dell’artista uscito nel 2021 e debuttato #1 nella classifica Fimi/Gfk degli album più venduti, e l’album “17”, certificato doppio disco di platino, prodotto a quattro mani con Jake La Furia.

Come nella tradizione del festival il pubblico di Sonic Park Stupinigi potrà godere di una serata indimenticabile tra grande musica e tante variegate proposte golose in uno spazio unico. L’esperienza di questa quinta edizione si completa infatti con un’offerta gastronomica di altissimo profilo, garantita nel 2023 per la prima volta da una pluralità di cibo di qualità su ruote: i migliori food truck italiani, premiati tra i confini nazionali e in Europa, propongono le loro migliori specialità sotto il cielo stellato di Stupinigi, in perfetta armonia con Beck’s birra ufficiale del festival.

La Polpetteria dei fratelli Lamberti da Milano, propone una delle ricette più versatili e evocative della cultura gastronomica del mondo - la polpetta - in modo divertente e goloso; Bstradi raccoglie e diffonde l’emilianità tramandando la tradizione della pasta fresca fatta a mano e selezionando le migliori materie prime provenienti dai colli piacentini; Porcobrado è il sapore della Toscana racchiuso in un panino di grano verna farcito con gustosa carne di maiali pregiati; e per chi vuole una proposta alternativa Van Ver Burger è un modo dinamico e divertente di vivere la cucina vegetale con burger creati artigianalmente dal sapore originale, unico e ricercato; per chi ama la musica rock ma anche mangiare bene Rock Burger, pluripremiato sia nei due locali torinesi che con il grintosissimo truck, si ispira per ogni panino gourmet a un grande successo della storia della musica..

Sonic Park Stupinigi è un progetto promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura Nichelino, prodotto da Fondazione Reverse, con il patrocinio di Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di Commercio di Torino, Città Metropolitana di Torino, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, in partenariato con Fondazione Ordine Mauriziano, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Distretto Reale di Stupinigi, OGR Torino, Turismo Torino e Provincia. I lavoratori del festival inquadrati grazie alla collaborazione con Lavoro Più, il mobility partner è Rinaldi Gruppo Eurocar Italia. A supporto della comunicazione e valorizzazione del festival Noir Studio, la unit creativa di Fondazione Reverse.

Il festival sceglie in ogni edizione di accompagnare un grande progetto di solidarietà: parte dei proventi del festival quest’anno andranno alla Fondazione Ricerca Molinette ETS per la terapia “ENO3PEP” messa a punto dal Professor Novelli che studia la relazione tra il sistema immunitario ed il tumore pancreatico, uno tra i tumori più aggressivi e letali.

La sostenibilità del festival è supportata dal lavoro prezioso di Iren e dai Technical Partner Consorzio COVAR 14 e Acqua Hydra. Accanto ai più noti vettori per la biglietteria i fan possono da quest’anno rivendere i propri biglietti su Ticketswap. Anche nel 2023 RDS 100% Grandi Successi ritorna come Official Radio del festival.

Il programma di Sonic Park Stupinigi prosegue con

PLACEBO + special guest BUD SPENCER BLUES EXPLOSION (11 luglio), STING (12 luglio), BLACK EYED PEAS (13 luglio).





Parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi, piazza Principe Amedeo 7, Nichelino

sonicparkfestival.it | stupinigi@sonicparkfestival.it