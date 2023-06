Dopo “D’estate non vale”, 3 volte platino, e la super hit “Una volta Ancora”, 7 volte Disco di Platino, più di 160 milioni di ascolti su Spotify e ben 260 milioni di visualizzazioni del videoclip su YouTube, e dopo aver dominato le classifiche latine con la versione spagnola che ha raggiunto 5 Platini, Fred De Palma ed Ana Mena tornano insieme per quello che si preannuncia già il nuovo tormentone.

“Melodia Criminal”, questo è il titolo del nuovo singolo della coppia prodotto da Takagi e Ketra, in uscita il 7 luglio.

Il nuovo brano, presentato in alcune esibizioni live e pubblicato in anteprima sui social degli artisti, ha un ritmo travolgente ed esplosivo e mostra la forte sintonia tra Fred De Palma e Ana Mena rendendo il risultato ancora più trascinante, come a garanzia delle collaborazioni precedenti.

Fred De Palma tornerà nei club con un tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, con cinque date autunnali durante mese di novembre 2023. Il tour partirà da Padova (Venerdì 10 novembre 2023, Hall) per proseguire a Modugno (BA) (Giovedì 16 novembre 2023, Demodè), Senigallia (AN) (Sabato 18 novembre 2023, Mamamia), Roma (Domenica 19 novembre 2023, Orion Live Club) e si concluderà a Milano (Mercoledi 22 novembre 2023, Fabrique). Fred sarà poi in Spagna il 29 novembre a Madrid ( Copernico live) e il 30 novembre a Barcellona ( Razzmatazz2).