Squizano, agguato in via Donizetti: muore 42enne

LECCE - Momenti di paura a Squinzano, in via Donizetti, dove un uomo è stato ucciso in un agguato a colpi di pistola.La vittima è Luigi Guadadiello, 42 anni, volto noto alle forze dell'ordine con numerosi precedenti alle spalle, atteso e colpito da un sicario davanti alla sua abitazione.Ricoverato in gravi condizioni è deceduto pochi minuti dopo il trasporto in ospedale.