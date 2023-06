BARI - “Finalmente una buona notizia: è stata aggiudicata la gara da 35 milioni per il completamento di un tratto della Bradanico-Salentina, 15 chilometri da San Marzano di San Giuseppe a Manduria. L’annuncio dell’On.Dario Iaia dimostra la volontà politica del Governo Meloni di riprendere i lavori di un’opera attesa da cinquant’anni, indispensabile per collegare Taranto a Lecce e quindi per lo sviluppo dell’area jonico salentina. Un impegno che da anni ho sostenuto”.Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, che prosegue: “Nel maggio 2021, sollecitai la Giunta Emiliano affinché si attivasse subito per il completamento della SS7-ter Bradanico-Salentina, reperendo le risorse economiche eventualmente mancanti attraverso fondi propri o ministeriali, oppure inserendola tra gli interventi prioritari finanziabili attraverso il Pnrr, dal momento che si tratta di un’opera già in corso il cui completamento è immediatamente cantierabile.È una battaglia storica che riguarda una infrastruttura dall’importanza capitale per lo sviluppo del territorio. Il collegamento tra due poli così importanti, Lecce e Taranto, porto di riferimento del Mediterraneo – aggiunge Perrini - non può attendere oltre. Il collegamento tra questa base cruciale del commercio e l’entroterra salentino è di vitale importanza e deve avvenire con le quattro corsie, proprio com’era previsto nel progetto originario del 1988. Ad oggi, la Bradanico-Salentina ha visto un unico tratto completamente realizzato a quattro corsie: quello che unisce Manduria a San Pancrazio Salentino, mentre il resto è monco. Una vergogna inaccettabile che denuncio da anni.Lecce e Taranto sono gli unici due capoluoghi della regione non uniti da una strada a quattro corsie e questo gap infrastrutturale impedisce il pieno sviluppo. La quattro corsie servirà a velocizzare i traffici di media e lunga percorrenza, evitando i numerosi attraversamenti urbani esistenti. Mi auguro che questo sia solo il primo passo per il completamento della Strada Statale 7-ter Bradanico-Salentina”, conclude Perrini.