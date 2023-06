LECCE - Da oggi, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale di Lecce, sarà possibile portare con sé il monopattino o la bici pieghevoli. Per venire incontro alle esigenze dell’utenza del servizio TPL, Sgm ha aggiornato il regolamento di vettura, disciplinando appunto il trasporto di biciclette e monopattini a bordo degli autobus. L’articolo 6 (Norme per il trasporto di biciclette e monopattini) adesso consente, per ogni passeggero, il trasporto di una bicicletta pieghevole chiusa o di un monopattino pieghevole chiuso purché l'ingombro non superi la dimensione di 80x110x40 cm e a condizione che non venga arrecato disagio o pericolo agli altri viaggiatori. Il trasporto della bicicletta o del monopattino pieghevoli è gratuito. Il nuovo regolamento specifica anche che non è consentito salire a bordo con biciclette tradizionali o monopattini non pieghevoli. - Da oggi, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale di Lecce, sarà possibile portare con sé il monopattino o la bici pieghevoli. Per venire incontro alle esigenze dell’utenza del servizio TPL, Sgm ha aggiornato il regolamento di vettura, disciplinando appunto il trasporto di biciclette e monopattini a bordo degli autobus. L’articolo 6 (Norme per il trasporto di biciclette e monopattini) adesso consente, per ogni passeggero, il trasporto di una bicicletta pieghevole chiusa o di un monopattino pieghevole chiuso purché l'ingombro non superi la dimensione di 80x110x40 cm e a condizione che non venga arrecato disagio o pericolo agli altri viaggiatori. Il trasporto della bicicletta o del monopattino pieghevoli è gratuito. Il nuovo regolamento specifica anche che non è consentito salire a bordo con biciclette tradizionali o monopattini non pieghevoli.





"Questa innovazione – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Lecce, Marco De Matteis - permetterà anche a Lecce di agevolare l'intermodalità. Portare con sé il proprio mezzo elettrico o a pedali consentirà di usare l'autobus per gli spostamenti a medio raggio e muoversi comodamente in bici e monopattino nei tratti finali o iniziali del proprio percorso. È una opportunità in più che era il momento di introdurre a beneficio dei leccesi, in particolare di tutti i cittadini che vivono nelle frazioni, nei borghi, nelle marine e che raggiungono la città per studio, lavoro, per fare acquisti o per qualsiasi altra necessità".

"Questo provvedimento - sottolinea l’amministratore unico Sgm, Francesco Cantobelli - ci consente di rispondere positivamente alle richieste dei cittadini che usano quotidianamente biciclette e monopattini pieghevoli, ma allo stesso tempo vorrebbero utilizzare anche il servizio di trasporto pubblico. Facciamo un ulteriore passo in avanti nella direzione dell’integrazione tra le varie modalità di trasporto, incentivando ulteriormente l’utilizzo dell’autobus e dei percorsi ciclopedonali che collegano la città di Lecce".