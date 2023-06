BARI - “Questa mattina – dice Antonio Paolo Scalera (La Puglia domani) - ho partecipato al gemellaggio tra la nostra Taranto e la bellissima Emilia Romagna. L’evento si è svolto presso il Molo “S.Eligio” di Taranto, tra l’I.C. “G. Galilei” e l’I.C. “D’Este” di Sant’Agata sul Santerno con il patrocinio del Comune di Taranto e la collaborazione della SVAM Taranto e del Molo Sant’Eligio".“Taranto per l’Emilia Romagna” è il titolo dell’iniziativa che ha accolto dieci studenti romagnoli con due insegnanti, in segno di solidarietà, sostegno, supporto e vicinanza. È stato un evento molto importante – conclude Scalera - che mette in evidenza le due caratteristiche del popolo Tarantino: accoglienza e solidarietà. Come consigliere regionale farò da portavoce in Regione affinché questi territori martoriati possano avere un sostegno”