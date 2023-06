BARI - La terza edizione dell’ABC SCHOOL FILM FESTIVAL continua con le mostre allestite a Bari, Martina Franca (Ta) e Foggia. “Studenti in mostra”, è il titolo delle esposizioni che raccolgono una selezione delle rivisitazioni dei manifesti cinematografici frutto dei laboratori ai quali gli studenti coinvolti in questa edizione del festival hanno partecipato, a Martina Franca, nel Cinema Teatro Verdi, e a Foggia, nella Multisala Laltrocinema Cicolella. A Bari i manifesti sono esposti nella Chiesa di Santa Teresa dei Maschi a Barivecchia.L’intento è quello di far conoscere e valorizzare il grande patrimonio archivistico che le sale cinematografiche pugliesi posseggono. Anche Marco Bascapè, Soprintendente Beni archivistici e bibliografici Regione Puglia, durante il convegno organizzato a conclusione del festival il 25 maggio scorso ha sottolineato: “L’archivio storico del Cinema Abc, uno dei primi cinema d’essai in Italia, ha un grande potenziale educativo e formativo che, opportunamente catalogato e restaurato, diventerà un patrimonio culturale collettivo per favorire la diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica”.La mostra a Santa Teresa dei Maschi può essere visitata dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Quelle a Martina Franca e Foggia negli orari di apertura dei cinema che le ospitano.Il festival è un progetto di ABC – Centro di Cultura Cinematografica s.r.l., sostenuto dai Ministeri della Cultura e della Istruzione nell’ambito del Piano Cinema per la Scuola, da Apulia Film Commission e gode della collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale Puglia, il progetto europeo CINED e l’Accademia del Cinema dei Ragazzi di Enziteto – Cooperativa Get, per la direzione artistica di Francesca Rossini. Responsabile del progetto è Claudio Valente.