TARANTO - Per mesi aveva perseguitato la sua ex fidanzata che aveva deciso di interrompere la loro relazione sentimentale ed era stata sottoposta a continue minacce, stalking, insulti, messaggi telefonici ossessivi, aggressioni e violenze psicologiche: per questo motivo gli agenti del commissariato di Taranto hanno eseguito un provvedimento cautelare provvedimento di collocamento in comunità nei confronti di un 17enne ritenuto presunto responsabile del reato di stalking. Ad emettere il provvedimento il Tribunale per i minorenni.La ragazza, poco più che diciottenne, lo scorso settembre aveva sporto denuncia nei confronti del giovane per il suo comportamento continuo e violento che l'aveva costretta a modificare sostanzialmente le sue abitudini di vita quotidiana al punto da provocarle ansia e timore per la propria incolumità fisica e quella di i loro parenti. Il 17enne era arrivato addirittura a minacciare di morte i genitori della sua ex fidanzata.Emblematica la rinuncia della ragazza a frequentare l'autoscuola per paura di incontrarlo a fine lezione.