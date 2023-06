"Il nostro coro – spiega Domenico Virgilio - è nato nel 1993 per volontà di un gruppo di amici che, per il piacere di cantare insieme, decisero di dare il loro contributo per animare le celebrazioni della parrocchia. Per alcuni anni l’obiettivo del nostro coro è stato questo, un particolare ringraziamento va al nostro parroco Padre Francesco Milillo per tutto il supporto spirituale".

Un appuntamento da non perdere in cui verrà proposto un concerto di musica leggera, il cui interprete sarà l’intero coro composto da quasi trenta componenti tra tenori, soprani e bassi. Solista d’eccezione il soprano Mariarosaria Daloiso, guidata dalla pianista Anna Leone sotto la Direzione del Maestro Domenico Virgilio direttore e fondatore del Coro, insieme alla presidente dell’Associazione M.Petriello.