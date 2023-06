"Ora, che gli assetti sono stati ricostituiti e le aspirazioni di tutti riaffermate, è giusto che al Sindaco sia consentita liberamente l'agibilità di riconoscersi nella collocazione politica che più lo rappresenti, provando ad esportare la sua esperienza oltre i confini territoriali che amministra. "Si chiama libertà, anche in politica" conclude Stellato.

BARI - "Nel giro di un mese, il Sindaco di Taranto ha dichiarato l'esistenza di una nuova maggioranza di fatto, ha azzerato la sua giunta e ne ha fatto una nuova, con gli stessi assessori della precedente. "Ai più, è apparsa solo una rumorosa manovra politica, improduttiva di cambiamenti. "Non a me". Lo dichiara Massimiliano Stellato, consigliere regionale (gruppo Misto/Italia Viva) e comunale di Italia Viva."L'amministrazione comunale - prosegue Stellato - può, ora, ripartire con nuovo slancio. "A Rinaldo Melucci va dato atto di aver mostrato, anche questa volta, ossequioso rispetto di tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto, nonostante il deficit di performance ed i disallineamenti programmatici da parte di alcuni componenti della sua squadra. "Ha restituito vigore e serrato le fila della sua maggioranza. Non un atto di desistenza, dunque, ai diktat baresi o alle segreterie di partiti e movimenti. Ma una scelta di serietà, verso chi un anno fa lo portò nuovamente al timone del comune di Taranto. Ora, superata questa prova, mi aspetto che dall'altra parte venga riconosciuta al sindaco, ed ai consiglieri comunali espressione della lista civica a lui riconducibile, la libertà di autodeterminare il proprio futuro politico senza ulteriori veti. Lo spazio, per un moderato e riformista come il primo cittadino c'è, ed è sconfinato".