Asl Brindisi: oggi tavolo tecnico in Regione

BRINDISI - Sulla situazione nella Asl Brindisi l'assessore alla Sanità, Rocco Palese, ha convocato oggi in Regione una riunione. Presenti tra gli altri il direttore di dipartimento Vito Montanaro, il commissario straordinario della Asl Brindisi, Giovanni Gorgoni con la direzione strategica, i consiglieri regionali Amati, Bruno, Caroli, Leoci e Vizzino.Dopo un'ampia esposizione della problematica del sotto organico sia medico che infermieristico che riguarda praticamente tutti i reparti di tutti gli ospedali della provincia, mettendo a rischio l'operatività dei servizi sanitari, il tavolo tecnico è arrivato ad alcune decisioni.“La discussione di oggi – ha spiegato l'assessore Palese – ha portato a scegliere di presentare subito il piano per l'emergenza estiva, con le proposte di accorpamento funzionale di reparti, l'integrazione del servizio con prestazioni aggiuntive e l'arrivo di personale da altre Asl in modalità governata dal Dipartimento regionale salute. La riorganizzazione partirà dai settori dell'emergenza, che vanno tutelati, con accorpamenti e sospensioni di strutture, al fine di garantire l'assistenza delle urgenze al massimo livello”.