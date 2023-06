Nella seconda semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz prevale 6-3 6-4 con l’americano Sebastian Korda e vola in finale. Per lo spagnolo terza vittoria contro l’americano su quattro incontri giocati. Alcaraz è numero 2 al mondo nella Classifica ATP. De Minaur è diciottesimo.

- Nella prima semifinale del torneo ATP 500 Queen’s di Londra sull’erba di tennis l’australiano Alex De Minaur vince 6-3 7-6 con il danese Holger Rune e si qualifica per la finale. Per l’australiano secondo successo nel 2023 contro il danese dopo quello nel torneo di Acapulco in Messico. Per De Minaur dodicesima finale nella sua carriera di tennista e seconda finale in un torneo sull’erba.