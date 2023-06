Tra le donne nel quarto turno la brasiliana Beatriz Haddad Maia vince 6-7 6-3 7-5 con la spagnola Sara Sorribes Tormo. L’americana Coco Gauff prevale 7-5 6-2 con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova. La tunisina Ons Jabeur si impone 6-3 6-1 con l’ altra americana Bernarda Pera. La polacca Iga Swiatek si aggiudica l’incontro con l’ucraina Lesia Tsurenko per il ritiro per l’infortunio muscolare della Tsurenko nel primo set sul 5-1 per la polacca.

Nel quarto turno del torneo del Roland Garros a Parigi di tennis il norvegese Casper Ruud vince 7-6 7-5 7-5 col cileno Nicolas Jarry e si qualifica per i quarti di finale. Il danese Holger Rune prevale 7-6 3-6 6-4 1-6 7-6 con l’argentino Francisco Cerundolo. Il tedesco Alexander Zverev si impone 6-1 6-4 6-3 con il bulgaro Grigor Dimitrov. L’argentino Tomas Martin Etcheverry supera 7-6 6-0 6-1 Il giapponese Yoshihito Nishioka.