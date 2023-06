Prima di arrivare a Brindisi due stagioni fa Mascolo è stato determinante per la storica promozione del Tortona in A/1. Mascolo sicuramente potrà continuare a fornire le sue eccellenti prestazioni alla squadra brindisina nella prossima stagione per cercare prima di ottenere la salvezza e dopo di qualificarsi ai Play Off Scudetto.

Mascolo è molto bravo sia in fase difensiva che nella impostazione del gioco della squadra pugliese. Ha dato il suo prezioso apporto sia nelle conclusioni da due punti che nelle triple. Inoltre è stato più volte convocato nella scorsa stagione nell’ Italia.