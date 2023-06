Tennis, Stoccarda: Tiafoe e Struff volano in finale





Nella seconda semifinale il tedesco Jan Lennard Struff prevale 3-6 6-3 6-3 col polacco Hubert Hurkacz e vola in finale. Per il tedesco terza finale in un torneo sull’erba da quando ha iniziato a giocare a tennis dopo le due finali sull’erba perse, la prima nel 2021 a Monaco di Baviera contro il georgiano Nikolosz Basilashvili e la seconda nel 2023 a Madrid contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda sull’erba di tennis l’americano Frances Tiafoe vince 6-3 7-6 con l’ungherese Marton Fucsovics e si qualifica per la finale. Per l’americano prima finale a Stoccarda nella sua carriera di tennista e prima finale in un torneo sull’erba.