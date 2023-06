TRANI - La città di Trani ospita la prima edizione del premio letterario Oscar del libro. Domenica 11 giugno a partire dalle ore 20:30 la corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani, situato nel cuore del borgo antico della città farà da cornice a questa prima volta del premio, affidato alla conduzione di Manila Gorio e Attilio Romita e che vedrà susseguirsi sul palco ospiti tra i più illustri del panorama letterario nazionale contemporaneo.Nel palazzo delle arti tranese si alterneranno scrittori e divulgatori di grande prestigio: Pierfranco Bruni archeologo e direttore del Ministero Beni Culturali Luca Palamara già magistrato, Matteo Bassetti virologo, Nichi Vendola presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015, Dario Stefàno senatore per due mandati, Stefano Zurlo giornalista, Mingo De Pasquale attore e regista, Luca Bianchini scrittore i cui romanzi hanno ispirato film di successo come “Io che amo solo te”, Vincenzo Schettini professore di fisica molto seguito sui social, Fabrizio Pregliasco virologo, Gabriella Genisi scrittrice delle storie che hanno dato vita alla fortunata serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, Federico Palmaroli autore satirico, Leonardo Palmisano chimico, Bianca Sorrentino scrittrice, per citarne alcuni.La città di Trani, conosciuta come “la perla dell’Adriatico”, è pronta ad accogliere la manifestazione all’interno di un più ampio progetto di valorizzazione del territorio, fulcro di culture e civiltà antiche.La direzione artistica della manifestazione è curata dalla presentatrice e conduttrice del programma televisivo Il Punto in onda su AntennaSud, direttrice del mensile Political Magazine, Manila Gorio.Saranno presenti all’evento il sindaco Amedeo Bottaro insieme a diverse figure istituzionali.Il premio sarà patrocinato dal Comune di Trani con il supporto dell’Associazione Produzione Italia di Manila Gorio.