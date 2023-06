BARI - Si terranno in Romania e non a Corato i funerali di Gabriel Aurelian Petrescu, il giovane operaio morto sulla sp231 dopo essere stato travolto da un’auto a Terlizzi. La salma verrà trasferita nel paese nelle prossime ore. In queste ore è stato confermato dall'autopsia che la morte del giovane è stata provocata dall’urto contro la vettura e la successiva caduta sull’asfalto. Resta indagata per omicidio stradale la donna alla guida, che ha sostenuto di non essersi accorta della presenza di Aurelian sulla carreggiata.