“Dopo diversi rinvii, ci ritroviamo per pulire la nostra Città di Trinitapoli, un momento per sensibilizzare al rispetto degli spazi comuni e dell’ambiente, che spero possa avere una ripercussione positiva sui nostri comportamenti quotidiani, oggi è il giorno e sarà il primo di tanti! Rendiamo questo paese più degno di esserlo", hanno dichiarato gli organizzatori dell’Associazione Terrae Aufidae del piccolo centro ofantino.

Oggi venerdi 23 giugno, alle ore 18, è in programma a Trinitapoli “Marcia per la Pulizia”, un’azione volontaria e coordinata di pulizia degli spazi pubblici. Il raduno è previsto presso il Mobilificio Di Biase, la prima tappa in Via Cerignola Sp62 sotto il ponte. Tutti sono gli invitati con sacchetti, pinze e guanti che saranno forniti ai volontari dall’organizzazione.