Nella prima parte di questa stagione prima di essere tesserato dal Rostov Almqvist ha giocato nel Pogon Stettino in Polonia dove ha disputato 27 gare. Lo svedese è molto forte di testa e nelle conclusioni di sinistro e spesso è stato decisivo come assist per fare realizzare reti ai suoi compagni di squadra sia nel Rostov che nel Pogon Stettino.

In Serie A il Lecce ha acquistato in prestito l’attaccante svedese Pontus Almqvist 23 anni dal Rostov, una squadra della Russia. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Almqvist, oltre che nel Rostov, una squadra di massima serie sovietica, ha giocato 5 gare nella Svezia Under 21. Inoltre due stagioni fa è stato titolare per 10 partite nell’ Utrecht in Olanda.