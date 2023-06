- Dopo l’esperienza delle amministrative a Bisceglie e Margherita di Savoia, la segreteria provinciale del Partito Democratico punta al rilancio o meglio dire a comporre un puzzle di cenere, oggi commissariata sulla Città di Trinitapoli. L’occasione per rilanciare la cittadina casalina sta nelle parole del segretario cittadino Donato Piccininno: "L'esperienza amministrativa e politica che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale ha segnato profondamente la città di Trinitapoli e il territorio, sono momenti nella storia di una comunità che, però, possono trasformare i problemi in opportunità e occasioni di riscatto. A livello locale, il Partito Democratico è impegnato con grande determinazione a trovare soluzioni per aprire una fa se nuova e mettersi alle spalle una pagina fallimentare che contrasta con la storia, la cultura, le potenzialità che Trinitapoli porta in dote e che rappresentano anche la prospettiva per il futuro. Sentimenti di paura, rassegnazione e pericolo non devono continuare a trovare spazio nel contesto cittadino, - continua Piccininno - ma bisogna richiamare tutti a scrivere insieme un progetto di ripresa sociale, civile e politica che apra le porte a una stagione amministrativa di impegno a difesa del bene comune e per la crescita sociale, economica, culturale. Perché questo accada, come partito offriamo la disponibilità a rendere concreto questo percorso: aprendoci alle forze sane, agli uomini e alle donne di buona volontà, alle associazioni e ai gruppi sociali, ad altre forze politiche, che condividano, finalmente, un progetto di rinnovamento e di cambiamento. Tocca alla politica indicare un percorso nuovo e, come Partito Democratico, sentiamo la responsabilità di offrire le nostre competenze, le risorse umane e progettuali, la nostra rete, per avviare un percorso di riscatto radicato intorno ad uno spirito di comunità fatto di speranza e orgoglio, che trovi il coraggio per avviare, con fermezza e determinazione, un progetto vicino alle persone".