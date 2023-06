Info-Point Locorotondo, Via Morelli, 24

Tel. 080 4312788

Mail: infopointlocorotondo@gmail.com

LOCOROTONDO - Domenica 25 giugno 2023 l'Associazione Ecomuseale di Valle d'Itria APS ETS, l'Info Point Locorotondo e FaLvision Editore vi aspettano per una esclusiva visita guidata del centro storico di Locorotondo, aperta ad utenti ciechi e ipovedenti con i loro accompagnatori, grazie all'ausilio delle mappe in braille del centro storico realizzate nell'ambito del progetto "Locorotondo Experience: Strade, Sentieri e Sapori".Un’esperienza esclusiva di condivisione e accessibilità, che, attraverso il tatto e l’ascolto, permetterà ad utenti con disabilità visive di conoscere e apprezzare la storia, l’arte e le tradizioni del borgo di Locorotondo.L’evento, aperto a tutti, è patrocinato dal Comune di Locorotondo e Locorotondo Città che Legge, e rientra tra gli appuntamenti dell’estate ecomuseale a Locorotondo.L'appuntamento è per domenica 25 giugno 2023 alle 10.30 a Locorotondo in Piazza Antonio MitranoPartecipazione gratuitaPrenotazione obbligatoria