UGENTO - Un lungomare rinnovato, quello di Lido Marini, oggi ha accolto gli atleti partecipanti alla ormai immancabile “Corri con Don Tonino”, che mai come quest’anno è stata sentita e partecipata in occasione del trentesimo anno dalla scomparsa dell’amato Vescovo Mons. Tonino Bello. Organizzata dall’ASD Atletica Capo di Leuca insieme alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Ugento, all’Associazione “Ala di riserva” e patrocinata dal Comune di Ugento, l’evento FIDAL ha avuto la benedizione del Vescovo Mons. Vito Angiuli alla linea di partenza.La manifestazione valida per il circuito provinciale Salento Gold “Special” ha attraversato la incontaminata area protetta del Parco Naturale Litorale di Ugento sottoponendo ad una prova rapida ma intensa i partecipanti, 9 chilometri tra le dune sabbiose e le strade sterrate a fianco delle zone paludari delle marine del litorale. Ad aggiudicarsi il primo posto sul podio l’atleta Biagio Riso della Podistica Magliese con 30’34”. Dietro a lui con un distacco di 01’07“ Daniele Leggio (ASD Tre Casali) e con 01’28” Marco De Leo (A.S. Action Running Monteroni). Lato femminile a tagliare il traguardo davanti a tutte è stata Pamela Greco (Saraceno Atletica) con 36’52”, seguita da Piera Pastore (A.S. Podistica Parabita) con 37’14” e Sonia Pascali (ASD Tre Casali) con 40’36”.L’uomo al centro di uno stretto rapporto con la natura in cui allenarsi a competere prima con se stesso ancor prima che contro gli avversari, lo sport come momento di formazione della persona e come strumento di un raggiungimento alle vittorie personali e spirituali oltre che agonistiche, questi i messaggi oggi sottolineati dal Vescovo Mons. Vito Angiuli ricordando l’amato parroco della Parrocchia Sacro Cuore “Don Tonino ha praticato intensamente lo sport e ha sempre incitato a praticarlo. Lo intendeva come grande palestra educativa, in cui una meta sportiva e una meta spirituale ben si univano nello sforzo del loro raggiungimento per vivere la vita in pienezza. È bene continuare il suo ricordo anche sotto questo aspetto, oltre che dal punto di vista culturale e religioso, perché lo sport ha fortemente caratterizzato la sua opera”.L’assessore ai lavori pubblici Alessio Meli ha posto l’attenzione sulla riqualificazione del primo lotto di questo tratto di ambito costiero urbano della località di Lido Marini: “Abbiamo investito molto per riqualificare questa zona del lungomare, spesso colpita negli anni passati da fenomeni di calamità naturali, con la realizzazione di opere di infrastrutturazione. Il secondo lotto di lavori partirà a settembre e permetterà nel suo completamento al fruitore, sportivo o turista che sia, di poter godere al massimo di una location degna del nome di Waterfront”.