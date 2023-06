MOLA DI BARI - Tra le promesse della prolifica scena musicale pugliese, Louise & The Rickety Family fa tappa anche al Teatro van Westerhout di Mola di Bari, domenica 4 maggio (ore 20.30), per la primavera dell’Agìmus, con l’«In & Out - The Wild Side Tour 2023» sostenuto da Puglia Sounds attraverso il bando «Export e Tour Italia». La formazione, nella quale attualmente militano la bandleader Luisa «Louize» Tucciariello (voce), Alessandro Corvaglia (sax alto), Nicolò Petrafesa (pianoforte), Mattia Pellegrino (contrabbasso) e Michele Ciccimarra (batteria), ricerca la fusione tra i suoni moderni della black music e alcuni aspetti dell’idioma jazzistico, con spunti compositivi di varia natura e in un percorso tra musica scritta e improvvisata.Luisa Tucciariello, che è anche l’autrice delle musiche, ha iniziato il proprio percorso compositivo tra le aule del Conservatorio di Monopoli, che ha proseguito negli ultimi dieci anni tra esperienze musicali e di vita, viaggi fisici e immaginari. E per dare corpo al proprio lato creativo ha costruito intorno a sé la Rickety Family, un piccolo collettivo di musicisti provenienti da esperienze diverse ma propensi a bazzicare territori comuni. Ad unirli, la voglia di contemplare tutto ciò che sta all’interno di determinati schemi, modelli, repertori e stili, ma con gli occhi di chi ha vissuto e sperimentato la zona selvaggia della vita e della musica. Esattamente i presupposti poetici di «In & Out - The Wild Side», il disco d’esordio della band licenziato dall’etichetta salentina Dodicilune comprendente esclusivamente creazioni di Louize, un unico flusso di coscienza attraverso il quale l’autrice racconta le proprie esperienze di vita, la propria visione della musica, dell’amore e della vita con una serie di idee poetico-musicali condivise e sviluppate assieme ai propri compagni di viaggio.L’avventura è iniziata qualche anno fa, ma Louize & The Rickety Family si sono già fatti notare, non solo con il disco Dodicilune, ma vincendo anche il Ladisa jazz Contest nel 2018 nella sezione «Migliore composizione originale» con il brano «Molly» e le partecipazioni a Bari in Jazz nel 2019 e all’ Oltretromba Jazz Festival nel 2020.Biglietti acquistabili online su https://www.associazionepadovano.it/acquisto/368.568412 - 393.9935266