ANDRIA - Si intitola “Anna verrà” il grande evento organizzato ad Andria dal Rotary Club Andria Castelli Svevi in collaborazione con il Circolo culturale Corte Sveva. Un omaggio al cinema italiano e, in particolare, all’indimenticabile Anna Magnani per celebrare la ricorrenza del 35° anniversario dell’istituzione del Rotary ad Andria.Di tutto rispetto il parterre degli ospiti: “madrina” dell’evento sarà l’attrice Anna Foglietta, nota al grande pubblico per la conduzione del “Dopofestival” a Sanremo nel 2019 e, ancora di più, per la sua versatilità in fiction di successo come “Distretto di Polizia” o in pellicole cinematografiche come “Tutta colpa di Freud” o “Perfetti sconosciuti”.La colonna sonora della festa di compleanno del Rotary è affidata alla cantautrice Grazia Di Michele e all’Orchestra Filarmonica Pugliese; conduce il giornalista Nicola Curci, autore della sceneggiatura della serata, accompagnato da Federica Fornabaio, apprezzata musicista, compositrice e direttrice d'orchestra andriese di grande caratura.«Vogliamo parlare di Rotary in maniera diversa, con leggerezza e spensieratezza; vogliamo rivolgerci a un pubblico più vasto e variegato, aprirci alla collettività, mettere in pratica le sollecitazioni che da anni provengono dai Presidenti internazionali – ha spiegato il presidente del Rotary Club Andria Castelli Svevi, Vittorio Massaro – Certo, abbiamo osato e probabilmente più d’uno storcerà il naso per questo modo inconsueto di celebrare una ricorrenza rotariana. Ma dobbiamo stare al passo col mondo che cambia e se vogliamo far conoscere alla gente le centinaia di azioni umanitarie e progetti attuati ogni giorno dalla nostra organizzazione, l’approccio comunicativo deve cambiare in maniera decisa».In occasione del Gran Galà Rotary 35 il Club Andria Castelli Svevi omaggerà tutti i Presidenti che si sono succeduti alla guida del sodalizio locale con un dono personalizzato realizzato dalla Pontificia Fonderia “Marinelli” di Agnone.L’appuntamento è per venerdì 9 giugno nel cortile dell’Oratorio Opera salesiana Don Bosco di Andria (ingresso da corso Cavour 71). Inizio alle ore 21.00 (apertura porte alle ore 20.00).L’evento è finalizzato a raccogliere fondi per i progetti di “service” di beneficenza del Rotary club Andria Castelli Svevi. Ancora pochi i biglietti disponibili (ticket 15€) presso gli Store Mondadori di Andria, Barletta, Corato e Trani per l’accesso alla serata.