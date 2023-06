COPENAGHEN – Battesimo ufficiale, ieri sera a Copenaghen, per MSC Euribia, nuova ammiraglia e 22esima nave di MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo. La sua entrata in servizio rappresenta un ulteriore importante passo avanti della Compagnia verso l’obiettivo di zero emissioni nette nel 2050. – Battesimo ufficiale, ieri sera a Copenaghen, per MSC Euribia, nuova ammiraglia e 22esima nave di MSC Crociere, il terzo brand crocieristico al mondo. La sua entrata in servizio rappresenta un ulteriore importante passo avanti della Compagnia verso l’obiettivo di zero emissioni nette nel 2050.





A bordo di MSC Euribia sono presenti le tecnologie ambientali più moderne al mondo. Sotto il profilo dell’efficienza energetica, MSC Euribia vanta prestazioni superiori ai più recenti requisiti EEDI (Energy Efficiency Design Index) dell'IMO. Emette infatti fino al 19% di emissioni di gas serra in meno per passeggero, rispetto alle navi di oggi che utilizzano combustibili marini convenzionali, e fino al 44% di gas serra in meno rispetto alle navi costruite solo 10 anni fa. E’ stata inoltre progettata pensando al futuro, così da poter incorporare agevolmente le prossime innovazioni in materia di sostenibilità come i carburanti sintetici a zero emissioni e altri carburanti alternativi, non appena essi saranno disponibili su larga scala. Durante il suo viaggio inaugurale, MSC Euribia ha navigato a zero emissioni di gas serra – è la prima volta al mondo per una nave da crociera – da St. Nazaire a Copenaghen, beneficiando delle riduzioni di emissioni consentite dal bio-GNL con un sistema di mass balance.

MSC Euribia opererà in Nord Europa con partenze per crociere di 7 notti da Kiel, Germania e Copenaghen, Danimarca, verso gli affascinanti fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam. Per saperne di più sugli itinerari di MSC Crociere in Nord Europa, clicca qui.





MSC Euribia





MSC Euribia è la 22esima nave della flotta MSC Crociere, e vanta 19 ponti, 43 metri di larghezza, 2.419 cabine e 35.000 m2 di spazio pubblico. Prende il nome dall'antica dea Eurybia, che sfruttava i venti, il tempo atmosferico e le costellazioni per dominare i mari, e la sua visione è quella di essere pioniera dell'impiego di tecnologie all'avanguardia per proteggere e preservare il prezioso ecosistema marino.





L'affresco gigante





Questa nave all'avanguardia è la seconda nave alimentata a GNL della flotta e la più innovativa ed ecologicamente avanzata fino ad oggi e, per la prima volta, colpisce con una nuova silhouette caratterizzata da un esclusivo affresco personalizzato intitolato #SaveTheSea. Dipinta sulla sua parte esterna, l’opera celebra la dedizione di MSC Crociere per il mare e l'impegno a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050. In qualità di nave Meraviglia-Plus, MSC Euribia offre un'ampia gamma di esperienze dinamiche per gli ospiti, con caratteristiche innovative, strutture e intrattenimento per tutta la famiglia.





I tre punti in comune con Copenaghen





Il 2023 è l’anno di Copenaghen nominata dall’Unesco World Capital of Architecture in quanto virtuosa interprete del legame tra design, creatività e sostenibilità ambientale, in risposta alle sfide del nostro tempo. Ogni tre anni, la città selezionata diventa sede annuale di eventi che coinvolgono i maggiori interpreti del settore del design, in questo caso ispirati al tema "Sustainable Futures - Leave No One Behind" e mirati alla dimostrazione di come la città stia concorrendo al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Non solo celebre grazie agli ampi spazi verdi, la città danese fa scuola in tema di energie rinnovabili, transizione ecologica, riduzione delle emissioni, utilizzo di materiali rigenerati.



Come per MSC Euribia, Il 2023 è il suo anno magico quindi; ha un record legato al DESIGN (MSC Euribia è la prima a presentarsi al mondo con lo scafo decorato da un’opera di tale grandezza ) e una certificata eccellenza legata al tema della SOSTENBILITÀ. Anche MSC Euribia.