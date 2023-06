La musica e il vino sono due facce della stessa medaglia, la cultura, e l’azienda salentina Paololeo sosterrà Battiti Live nelle tappe di Bari e Gallipoli, rispettivamente 23, 24 e 25 giugno e 7, 8 e 9 luglio, unica cantina sponsor della manifestazione. Si tratta dell’evento itinerante che porta nelle migliori piazze pugliesi le canzoni italiane e non del momento: saranno serate di musica, di divertimento e di cultura enoica del territorio. La musica e il vino sono due facce della stessa medaglia, la cultura, e l’azienda salentina Paololeo sosterrà Battiti Live nelle tappe di Bari e Gallipoli, rispettivamente 23, 24 e 25 giugno e 7, 8 e 9 luglio, unica cantina sponsor della manifestazione. Si tratta dell’evento itinerante che porta nelle migliori piazze pugliesi le canzoni italiane e non del momento: saranno serate di musica, di divertimento e di cultura enoica del territorio.





In questa occasione, Paololeo presenterà a Battiti Live, Rosamora. Malvasia Nera in purezza vinificata in rosato. Un vino che nel calice si presenta luminoso, dal colore rosa cerasuolo, al naso esprime note di piccoli frutti rossi, insieme a erbe aromatiche mediterranee, mentre il sorso è leggero ma dall’eleganza persistente di frutti rossi croccanti. Freschezza, informalità e luce di questa bottiglia richiamano le ore più tarde di un pomeriggio estivo, quando il cielo è pastello e la convivialità vibra.

Nel contesto della manifestazione musicale, l’azienda sarà presente nel backstage, dove i cantanti più famosi potranno degustare questo vino e scoprire l’enologia pugliese. Il sostegno di Paololeo continuerà anche finito il concerto, con collaborazioni con i ristoratori di Bari e Gallipoli, per sancire ulteriormente una promozione a 360° di un territorio ricco di attrattive e attrazioni. Obiettivo è avvicinare in modo consapevole i giovani al vino, alla sua cultura e alla sua piacevolezza.