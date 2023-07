BARI - Questa mattina ad Adelfia, si sono vissuti momenti di panico quando una donna ha perso il controllo della sua macchina ed è finita contro il muro di un condominio in via Manzoni. L'auto ha colpito la cabina del gas, quindi i Vigili del Fuoco hanno ordinato l'evacuazione dell'intero palazzo per effettuare i rilievi.