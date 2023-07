Tra i presenti, Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina Power (anche lei insignita 5 anni fa di tale Riconoscimento per il suo impegno politico e sociale a salvaguardia della natura e dell’ambiente), una nutrita rappresentanza dell’Associazione MediterraneaMente APS insieme a Silvia Tarantino e Barbara Paladini, rispettivamente Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Porto Cesareo, le quali hanno ringraziato Albano per il suo modo di essere, per tutto ciò che negli anni ha dato e continua a dare, divenendo ambasciatore della bellezza salentina nel mondo.



Al Bano, visibilmente emozionato e compiaciuto, ha dichiarato di essere onorato di ricevere questo Premio assegnato annualmente alle “Eccellenze Mediterranee” che per genio, estro e talento, ed anche per gli alti valori etici e morali, hanno dato lustro alla propria terra, dichiarando: “Ho sempre amato, difeso la Puglia, la mia terra, che rispetto come una madre; tutt’ora mi impegno a proteggerla, a difenderla per renderla sempre più bella e interessante. Grazie per aver pensato a me e per aver assegnato a me questo prestigioso Premio”.



Cosimo Damiano Arnesano – ideatore ed organizzatore del Virtù e Conoscenza – dopo aver ringraziato la famiglia CARRISI per l’accoglienza e l’ospitalità riservata, ha concluso illustrando le origini e le finalità del Premio: “… un evento, giunto alla VII edizione, con il quale si vuole ripensare, tutelare, valorizzare e promuovere in modo innovativo l’identità mediterranea del nostro territorio, quindi la sua storia, i suoi talenti creativi, le sue risorse umane, paesaggistiche, artistiche e culturali”.



E’ bene ricordare che, oltre ad Albano Carrisi, il Virtù e Conoscenza 2023 è stato assegnato a: Suor Monia Anna Alfieri (Religiosa dell’Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina e Legale rappresentante delle Scuole Marcelline italiane, membro della Consulta di Pastorale Scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI); Vanessa Scalera, attrice di teatro, cinema e televisione; Giancarlo Logroscino, Direttore del Centro di Malattie Neurodegenerative e Invecchiamento Cerebrale di UNIBA presso la Fondazione “Cardinale Giovanni Panico” di Tricase; Soraya Malek, Principessa d’Afghanistan; Carolina Bubbico, cantautrice e direttrice d’orchestra; Serenella Molendini, Consigliera Nazionale di Parità presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Annick Suzor Winer, Professoressa emerita di fisica atomica e molecolare all'Università Paris-Saclay (Francia); Negramaro, la Band pop-rock salentina.



La Targa Virtù e Conoscenza è stata assegnata all’Almanacco Leveranese e al ballerino italo-marocchino Yusef Zahir.



Inoltre, il Premio “VIRTÙ E CONOSCENZA ALLA MEMORIA” è stato assegnato ad Antonio Montinaro, assistente della Polizia di Stato barbaramente ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992, insieme al giudice Giovanni Falcone, durante l’attentato di Capaci; a Raffaele Sambati, Rocco Durante ed Antonio Basile, primi tre sindaci di Porto Cesareo impegnati nel conseguimento dell’Autonomia Comunale, l’istituzione dell’Area Marina Protetta e la lotta contro l’abusivismo edilizio lungo il litorale.



Il “Virtù e Conoscenza” gode del Patrocinio della Consigliera Nazionale di Parità – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Puglia, Provincia di Lecce, Unione delle Università del Mediterraneo, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Università del Salento e Confindustria Puglia.



Le foto sono di Rodolfo Pati.

