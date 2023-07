ANDRIA - Negli scorsi giorni i Carabinieri della Compagnia di Andria hanno eseguito uno straordinario servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale, finalizzato a contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e la guida senza casco protettivo. L’intervento ha impegnato numerosi militari dell’Arma con l’esecuzione di strategici posti di controllo nel centro cittadino e sulle principali arterie di comunicazione.Nell’ambito del servizio sono state identificate complessivamente 96 persone, nonché controllati 62 veicoli. Venivano elevate 44 sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, per un totale di 102 punti decurtati. In particolare, sono state ritirate complessivamente otto patenti di cui quattro per guida in stato di ebbrezza, due per divieto di sorpasso e due scadute di validità.Tra i risultati operativi conseguiti si annoverano dieci persone segnalate alla locale Prefettura in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e cinque veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. I controlli proseguianno nei prossimi giorni.