TRANI - Continua a stupire e affascinare piccoli e famiglie ‘Raccontando sotto le stelle’, il festival itinerante di teatro per ragazzi giunto alla XVI edizione. Giovedì 20 luglio andrà in scena dalle ore 21,00, presso l’Anfiteatro del boschetto della Villa Comunale a Trani (BT), “Pulcinella molto mosso” della compagnia Le Guarattelle. È il quarto spettacolo in cartellone della rassegna organizzata da Marluna Teatro e Libreria Miranfù, con la direzione artistica di Maria Elena Germinario e Vincenzo Covelli, co-finanziata e patrocinata dall’Assessorato alle Culture della città di Trani. Vincitore del bando triennale per le attività culturali della città, il festival da più di quindici anni educa i più piccoli alla fruizione del teatro; esso rappresenta anche un prezioso riferimento dal punto di vista sociale, perché offre un’opportunità di condivisione tra adulti e bambini, fondata su un progetto artistico e culturale d’eccellenza.Giovedì prossimo la compagnia Le Guarattelle inscenerà in Villa Comunale “Pulcinella molto mosso”, uno spettacolo scritto, diretto e anche interpretato da Enrico Francone. Premio Nazionale “Otello Sarzi” 2019 come miglior spettacolo di teatro di figura, “Pulcinellamoltomosso” (2008) è costruito sulle basi solide della “guarattella” tradizionale, ma aspira, grazie a piccole novità drammaturgiche e tecniche, alla definizione di una rinnovata cifra stilistica. La storia: “È giunta l’ora”. Il Diavolo e la Morte, insieme, hanno escogitato un piano criminoso per eliminare definitivamente Pulcinella “una volta e per sempre”. Nell’imbastire la loro strategia si scontreranno con l’ingenua follia e la gioia di vivere del nostro “eroe” nel secolare antagonismo tra bene e male, tra cuore e mente.Il teatrino delle “Guarattelle” è considerato la forma tradizionale di teatro di burattini, nato a Napoli alla fine del ’500 e diffusosi in tutta l’Italia meridionale. Le guarattelle si differenziano dagli altri burattini italiani per l’uso della “pivetta”, l’antico strumento utilizzato per la sola voce di Pulcinella, che conferisce allo spettacolo musicalità e ritmo, grazie al perfetto connubio tra parola e movimento.Enrico Francone inizia la sua attività come scenotecnico e animatore di burattini. Nel ’97 fonda la compagnia di teatro di burattini “Pulcinellamoltomosso” (da cui lo spettacolo prenderà il nome) e inizia un lavoro attento sulle tradizioni popolari del Sud Italia, filtrando le sue scelte espressive a partire proprio dal teatrino delle “guarattelle” napoletane, imparando l’uso della “pivetta”. Nel ’99 Francone è tra i fondatori del “Teatrino del Popolo”, compagnia e fucina teatrale, in cui interagiscono attori, burattinai e musicanti. Nel 2001 gli viene assegnato il “Silvano d’argento” e nel 2011 il “Silvano D’Orba - premio nazionale ai bravi burattinai italiani”. Affianca all’attività artistica l’organizzazione di eventi culturali e conduce corsi di formazione volti all’apprendimento delle tecniche di costruzione e animazione dei burattini (dalle scuole primarie alle case circondariali, dai bambini agli adulti).«Fare le ‘guarattelle’ oggi - sostiene Francone - significa riappropriarsi della vera anima della tradizione. Alla filologia dello storico, preferisco la magia dell’arte, quel soffio di vita che dalle mani arriva al cuore dei miei burattini per raccontare con leggerezza, attraverso un mondo di avventura e fantasia, quella stessa vita che riguarda tutti noi: l’amore, la prepotenza, l’astuzia e l’amicizia».Un messaggio valido per tutti, bambini e adulti.Il ricco cartellone di Raccontando sotto le stelle prevede ancora due spettacoli teatrali: “Live Gravity” di Michele Diana Circus Events, in scena giovedì 27 luglio in Villa comunale, e “Robin Hood” di Teatro giovani Teatro Pirata - Armamaxa Teatro al Centro Jobel, sempre a Trani giovedì 3 agosto.Nel festival si alterneranno ancora in modo equilibrato sia spettacoli di teatro d’attore che spettacoli di teatro di figura (burattini, teatro d’ombre e teatro d’oggetti), che mirano ad offrire molteplici stimoli narrativi e visivi, capaci di accontentare target e gusti diversi e di rivestire un compito insostituibile nella formazione di spettatori preparati, consapevoli, che costituiranno il pubblico adulto di domani. Un progetto composito e itinerante in alcuni luoghi eletti della città, che punta a far convivere nello stesso programma le migliori proposte delle compagnie pugliesi con ospiti di rilievo nazionale e internazionale.Porta biglietteria: ore 20,30, inizio spettacoli: ore 21,00. Biglietto singolo 5 euro.3473474958 e 3402326032 || www.facebook.com/raccontandosottolestelle