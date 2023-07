via Ssc Bari fb





Quest'ultima motivazione ha provocato il malumore della tifoseria biancorossa che sin dal tardo pomeriggio di lunedì 10 luglio 2023, poco dopo l'annuncio di Antenucci, ha colto l'occasione per esternarne il proprio disappunto nei confronti della dirigenza del Bari per il perdurante silenzio della stessa sull'obiettivo da raggiungere nella stagione sportiva 2023-2024.

Dopo 4 stagioni in biancorosso, 141 gare disputate e 63 reti realizzate, Mirko Antenucci saluta il Bari e torna alla Spal, club con il quale ha firmato un biennale di fine carriera. Una scelta - come ha chiarito lo stesso attaccante molisano nella lunga lettera pubblicata a mezzo social - non dettata dai soldi, ma da ragioni di vita e dal bisogno di sentirsi al centro di un progetto.