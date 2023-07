BARI - “La questione dell'immobile destinato ad asilo infantile di Miggiano è una questione che viene da lontano. Oggi speravamo di avere risposte dalla Regione Puglia: in Commissione Urbanistica avevamo chiesto, infatti, l'audizione della Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio. Ma solo stamattina la dirigente ci ha comunicato che non poteva essere presente per altri impegni istituzionali. Ciò nonostante, ho chiesto al presidente Campo di farsi promotore di un incontro tra la Dirigente della Sezione Patrimonio e il Sindaco di Miggiano affinché rapidamente si avvii un percorso istituzionale che porti alla soluzione del problema rappresentato. Tale richiesta è stata accolta con favore dalla Commissione che già nella giornata di domani ne darà esecuzione”. Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Gabellone, a margine della Commissione Urbanistica.