BARI - Si è sfiorato il dramma questa mattina in piazza Mercantile, nel cuore di Barivecchia, dove un appartamento è andato in fiamme per l'esplosione di una bombola del gas. Presenti nell'abitazione una donna e due ragazze. Fortunatamente i tre sono riusciti a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco che hanno poi messo in sicurezza la zona.