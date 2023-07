BARI - Questa mattina si è verificato un incendio all'ex lido Trullo lungo il lungomare di Bari. Le fiamme hanno preso piede intorno alle 9 all'interno della struttura ormai abbandonata. I Vigili del Fuoco sono stati avvertiti da alcuni passanti e stanno lavorando per estinguere l'incendio. Al momento non sono state identificate le cause dell'incidente. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Il lido è chiuso da diversi anni e solo a marzo scorso il Comune ha pubblicato un bando per l'assegnazione della concessione demaniale.