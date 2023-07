Il presidente del consiglio di Stato della Crimea, Vladimir Konstantinov, ha attribuito l'attacco al ponte di Crimea avvenuto la notte scorsa a Kiev, secondo quanto riportato dalla Tass. Konstantinov ha scritto su Telegram che "ieri sera il regime terroristico di Kiev ha commesso l'ennesimo crimine attaccando il ponte di Crimea. Kiev doveva sapere che la strada è una struttura puramente civile, ma cose come queste non hanno mai fermato i terroristi".L'attacco ha causato due vittime, un uomo e una donna che stavano attraversando il ponte in auto insieme alla loro figlia adolescente. La ragazza è rimasta ferita. Si ritiene che l'attacco sia stato condotto utilizzando droni navali e, come risultato, il traffico delle auto è stato interrotto.Il portavoce del Servizio di sicurezza civile ucraino (Sbu), Artem Dekhtyarenko, ha affermato in un'intervista a Rbc-Ukraine che "tutti i dettagli dell'incidente sul ponte di Crimea della notte scorsa saranno rivelati dopo la vittoria dell'Ucraina sulla Russia". Ha inoltre commentato che è interessante notare come uno dei simboli del regime di Putin non sia riuscito ancora una volta a resistere agli attacchi.Si tratta di una situazione in continua evoluzione e le autorità stanno cercando di determinare con precisione i responsabili e le motivazioni di questo attacco.