BARI - Martedì 18 luglio 2023 i primi laureati della Laurea Magistrale in Innovazione, Governance e Sostenibilità del Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell'Impresa dell’Università di Bari conseguiranno il titolo presso la Sala Convegni di Confindustria Bari e BAT (in via Amendola 1727 r Bari) alle ore 9,00.Il nuovo Corso di Laurea magistrale in Innovazione, Governance e Sostenibilità di Uniba è frutto di un confronto fra Confindustria Bari e BAT e UNIBA .Interverranno il Rettore Stefano Bronzini, il Presidente di Confindustria Sergio Fontana, il Direttore del Dipartimento Giovanni Lagioia e la coordinatrice del Corso di Laurea Grazia Di Cuonzo.