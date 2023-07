BARI - "Grazia, Angelo e tutto il personale medico meravigliosi. Sono venuto al pronto soccorso del Policlinico di Bari per un ricovero, per un guaio alla mia salute. Ero disperato, ma poi mi sono ricreduto. Ho visto come il personale mi ha trattato, un eccellenza di lavoro e di dedizione". E' l'incipit di una lettera lasciata sul letto d’ospedale da un paziente 83enne curato dallo staff sanitario del Policlinico di Bari dopo essere stato ricoverato con una grave insufficienza renale."Non finirò mai di vantarli per il loro lavoro – termina la lettera -. Grazie, grazie, grazie di cuore a tutto il personale. P.s. C’è ancora un mondo meraviglioso intorno a noi".