Milano, incendio in una casa di riposo: 6 morti





Due delle vittime sono morte a causa delle fiamme, le altre quattro per i fumi.

MILANO - Paura nella notte a Milano dove intorno all'1:20 è divampato un incendio alla Casa di riposo dei Coniugi. Il bilancio al momento è di sei persone morte e almeno quattro ricoverate in ospedale di cui tre in condizioni gravi e almeno 80 intossicati. In corso l'intervento dei Vigili del fuoco.Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali stanno facendo la spola dagli ospedali. L'incendio è scoppiato al primo piano della struttura di proprietà del Comune di Milano e gestito dalla cooperativa Proges, che ha 210 posti letto.