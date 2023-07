Bari, per il troppo caldo chiude il McDonald’s di Via Sparano





BARI - Nei ristoranti McDonald’s di Bari Sparano e Bari Casamassima si sono purtroppo verificati dei malfunzionamenti ad alcune unità del condizionamento di aria. Il licenziatario che gestisce i due ristoranti desidera precisare che la manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento è stata effettuata di recente, nel rispetto dei protocolli interni e a norma di legge, come avviene in tutti i ristoranti McDonald’s in Italia.

Le condizioni di caldo eccezionale hanno purtroppo creato problemi tecnici che sono stati prontamente affrontati posizionando condizionatori d'aria mobili nei ristoranti e chiedendo alla società manutentrice la sostituzione degli impianti non funzionanti nel minor tempo possibile. I dipendenti, inoltre, hanno effettuato pause dal lavoro di 10 minuti ogni ora.

Tuttavia, monitorando di continuo l'evolversi della situazione climatica e a massima tutela dei nostri dipendenti, abbiamo deciso di chiudere precauzionalmente nella giornata di oggi domenica 23 luglio il ristorante di via Sparano. Nel ristorante di Casamassima, invece, a partire dalle ore 12 di oggi e fino a domattina, resterà aperto solo il servizio “Drive” e “McDelivery”. In questo ristorante, infatti, il problema agli impianti è più limitato e, attraverso il posizionamento di ulteriori unità mobili di condizionamento e con la chiusura delle porte di ingresso al locale, la temperatura interna rimane sotto controllo e compatibile al lavoro in sicurezza.

Continueremo a seguire l'evolversi della situazione nel rispetto della salute dei nostri dipendenti e collaboratori.