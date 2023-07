L'associazione culturale di teatro sociale Officina D’Arte di Bitetto è una fucina continua di eventi culturali gratuiti a favore dei cittadini bitettesi. Il presidente dell'associazione Daló Vito, regista teatrale in pensione, ha contatti con operatori culturali in tutta la nazione e, spesso, li invita a Bitetto per portare la loro arte. Dal 13 luglio è ospite di Officina D’Arte il direttore del teatro stabile di Biella, Renato Iannì, che sta conducendo un laboratorio teatrale a favore dei bitettesi interessati. Al termine del laboratorio sarà presentato al pubblico uno spettacolo d'Arte Sacra intitolato LAUDI DALLA CATTEDRALE con la regia dello stesso Prof Renato Ianní. Le laudi portate in scena sono quelle di San Francesco e di Jacopone da Todi.



"Donna de Paradiso" è il mistero dell'incarnazione di Cristo, espresso attraverso la pena tutta umana della madre per le sofferenze a Lui inflitte, per cui il racconto della Passione diventa un dramma concreto e naturalissimo accentuato dal movimento drammatico delle voci che si susseguono. Jacopone ha affrontato il tema del dolore della Vergine per la morte di Cristo. Mentre il "Cantico delle creature" di San Francesco d'Assisi, conosciuto anche come Cantico di Frate Sole, è il Cantico più antico tra i testi poetici di tutta la letteratura italiana, si tratta di una preghiera che il Santo rivolge a Dio, lodandone le sue opere, ed è stato composto da Francesco d'Assisi negli anni vicini al 1224.

Al termine del corso teatrale con il regista piemontese, il gruppo dei corsisti di officina d'arte proporrà questo spettacolo, presentato da Anna Marziliano, martedì 25 luglio alle ore 20,45 davanti alla cattedrale. Spettacolo gratuito. Recitano Alessio Cappelluti, Alice Villani, Francesca Pepe, Ciro Citarella, Cristina Lerario, Gabriella Gismondi, Lucia Pascarosa, Donato Silecchia, Michele Colonna, Myriam Fortunato, Tina Puterio, Pina Ruotolo, Pino Antuofermo, Vincenzo Fiore, Saverio Dilella. Costumi di Paola Turchiano col l'aiuto di Maria Gatta. Tecnico audio video Umberto Lasorsa. Vi aspettiamo.