- In A/1 di basket maschile Alessandro Gentile 30 anni potrebbe tornare a giocare nell’ Happy Casa Brindisi nella prossima stagione. Il cestista in questa stagione ha giocato nell’ Udine in A/2 con una media punti di 13,5 a partita e di 7,4 rimbalzi. Gentile è già stato a Brindisi nel 2021-22.