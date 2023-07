Il nuovo tecnico sarà presentato in una conferenza stampa Martedì 4 Luglio alle 19 dal presidente della squadra pugliese Nicola Grieco e dal direttore sportivo Elio Di Toro presso Grieco Business e Spa Hotel. Tisci subentrerà a Michele Pazienza che non è stato confermato.





Tisci dovrebbe adottare nel Cerignola il modulo 4-3-2-1. Il nuovo allenatore nella sua carriera è stato inoltre collaboratore di Cristian Bucchi nel Benevento e tecnico del Bisceglie in Eccellenza Pugliese.

- Nel Girone C di Serie C Ivan Tisci 49 anni nato a Genova sarà il nuovo allenatore del Cerignola nella prossima stagione. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. In questa stagione Tisci ha allenato il Fasano in Serie D.