Mascolo ha dichiarato: “ Sono stato molto bene a Brindisi. Ora però è il momento di cambiare. Cercherò di raggiungere obiettivi molto importanti con la Virtus Bologna”. Il presidente del team brindisino Fernando Marino dovrà sostituirlo in modo adeguato per la prossima stagione.

- In A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi ha ceduto Bruno Mascolo 27 anni alla Virtus Bologna. Ha firmato fino al 30 Giugno 2024. Il cestista in questa stagione nella squadra pugliese ha avuto una media di 9 punti a partita. Nel 2016-17 ha giocato a Torino. E’ stato nel Tortona prima in A/2 e poi in A/1 dal 2020 al 2022. Con i piemontesi ha totalizzato nelle due stagioni disputate 20 punti a gara.