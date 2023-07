Presto il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino lo contatterà per raggiungere l’accordo economico e metterlo a disposizione del tecnico Roberto D’ Aversa. Fabbian ha disputato 36 partite con la Reggina in Serie B. Corvino dovrà iniziare e concludere una trattativa con l’ Inter per portarlo al Lecce.

Il Lecce è interessato al difensore Lorenzo Venuti 28 anni svincolato dalla Fiorentina e al centrocampista Giovanni Fabbian 20 anni dell’ Inter. Il primo in questa stagione ha giocato 17 gare con i gigliati in Serie A. Per lui sarebbe un ritorno in Puglia. E’ già stato nella squadra salentina nel 2018-19.